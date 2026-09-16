Москва16 сенВести.В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в Краснодарском крае возможны корректировки в расписании рейсов в аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский).
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в MAX.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодараотмечается в сообщении
Ограничения ввели из соображений безопасности. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропортов.