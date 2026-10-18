В Росавиации в целях безопасности закрыли полеты в петербургском Пулково

Петербургский аэропорт Пулково приостановил свою работу В Росавиации в целях безопасности закрыли полеты в петербургском Пулково

Москва18 окт Вести.В ночь на воскресенье, 18 октября, временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, которое было опубликовано в 01.57 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о беспилотной опасности в регионе.