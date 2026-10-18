Москва18 октВести.В ночь на воскресенье, 18 октября, временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении, которое было опубликовано в 01.57 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о беспилотной опасности в регионе.