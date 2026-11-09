Москва9 нояВести.Ночью 9 ноября аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно закрыт в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Как уточняется, такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты.