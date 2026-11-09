Москва9 нояВести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты, что может привести к изменению расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
Вечером 8 ноября на территории Московской области в Истринском округе была второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в MAX.