В аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Домодедово

Москва9 ноя Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности введены ограничения на полеты, что может привести к изменению расписания авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

Вечером 8 ноября на территории Московской области в Истринском округе была второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева в MAX.