В аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово

Москва1 ноя Вести.В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты самолетов, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

В пресс-службе Росавиации пояснили, что решение принято в целях безопасности.