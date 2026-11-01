Москва1 нояВести.В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на полеты самолетов, из-за чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниговорится в канале ведомства на платформе MAX
В пресс-службе Росавиации пояснили, что решение принято в целях безопасности.