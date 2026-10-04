В аэропорту Домодедово ограничили полеты Росавиация ограничила полеты в аэропорту Домодедово

Москва4 окт Вести.В аэропорту Домодедово в целях безопасности ограничены полеты самолетов, возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее 4 октября аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных в сторону российской столицы.