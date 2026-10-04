Москва4 октВести.Ночью 4 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 4 октября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань отправляет и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами.