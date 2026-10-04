Собянин: силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА, летевших к Москве

На подлете к Москве сбиты шесть украинских БПЛА Собянин: силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва4 окт Вести.Ночью 4 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 4 октября Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропорту Внуково. Воздушная гавань отправляет и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами.