Москва17 нояВести.Ночью 17 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 12-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
12 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности повторно запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
Вечером 16 ноября силы ПВО за четыре часа ликвидировали 180 украинских БПЛА на подступах к российской столице.