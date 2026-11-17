Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 12 украинских БПЛА, летевших к Москве Силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва17 ноя Вести.Ночью 17 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 12-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

12 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности повторно запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Вечером 16 ноября силы ПВО за четыре часа ликвидировали 180 украинских БПЛА на подступах к российской столице.