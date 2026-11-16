Собянин: отражена атака еще 10 беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших на Москву Собянин: отражена атака еще 10 беспилотников, летевших на Москву

Москва16 ноя Вести.На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отражена атака десяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал он в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что силы ПВО обезвредили 16 ноября 139 вражеских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток уничтожено в общей сложности 149 украинских беспилотников, летевших к Москве.