Москва16 нояВести.На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отражена атака десяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал он в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, что силы ПВО обезвредили 16 ноября 139 вражеских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток уничтожено в общей сложности 149 украинских беспилотников, летевших к Москве.