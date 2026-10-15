Москва15 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее вечером 15 октября Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в двух столичных аэропортах. Так, в Домодедово полностью приостановлено обслуживание авиарейсов, Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.