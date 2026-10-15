Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

На подлете к Москве силы ПВО сбили 10 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва15 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 15 октября Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в двух столичных аэропортах. Так, в Домодедово полностью приостановлено обслуживание авиарейсов, Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.