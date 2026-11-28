Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

Ночью силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве 10 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва28 ноя Вести.Ночью 28 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на подступах к российской столице 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил он в своем канале на платформе MAX

Поздно вечером 27 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 23-х вражеских БПЛА, летевших на Москву. Один беспилотник был сбит в небе над подмосковной Истрой.

Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.