До 23-х возросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 23-х До 23-х возросло число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Москва27 ноя Вести.Поздно вечером 27 ноября силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены на Москву. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил он в своем канале на платформе MAX

Ранее 27 ноября Собянин сообщил об уничтожении 19-ти украинских БПЛА на подступах к столице. Таким образом на подлете к Москве ликвидировано в общей сложности 23 вражеские воздушные цели.