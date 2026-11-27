Силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве еще 8 украинских БПЛА

Еще 8 украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве Силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве еще 8 украинских БПЛА

Москва27 ноя Вести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализованы еще 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил он в своем канале на платформе MAX

Ранее 27 ноября Собянин проинформировал о ликвидации 11-ти украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом силы ПВО сбили на подступах к столице в общей сложности 19 вражеских воздушных целей.