Москва25 сенВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили еще 7 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник, не уточнив деталей отражения вражеской атаки
Ранее 25 сентября Собянин сообщал об уничтожении на подлете к Москве 10 украинских БПЛА. Таким образом, с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 17 беспилотников.