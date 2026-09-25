До 17 увечилось число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

На подлете к Москве сбиты еще 7 украинских БПЛА До 17 увечилось число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Москва25 сен Вести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили еще 7 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник, не уточнив деталей отражения вражеской атаки

Ранее 25 сентября Собянин сообщал об уничтожении на подлете к Москве 10 украинских БПЛА. Таким образом, с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подступах к столице в общей сложности 17 беспилотников.