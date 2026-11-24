Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 20 Собянин: ночью силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва24 ноя Вести.Еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Еще 11 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 24 ноября Собянин проинформировал о ликвидации девяти украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток на подступах к столице сбили 20 вражеских воздушных целей.