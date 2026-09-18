До 20 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 20 До 20 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Москва18 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении российской столицы. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отражена атака еще 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив детали отражения вражеского удара

Ранее ночью 18 сентября Собянин сообщал о ликвидации на подлете к Москве 10 украинских БПЛА. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали с начала суток 20 вражеских беспилотников, направлявшихся к столице.