Москва18 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении российской столицы. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отражена атака еще 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив детали отражения вражеского удара
Ранее ночью 18 сентября Собянин сообщал о ликвидации на подлете к Москве 10 украинских БПЛА. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали с начала суток 20 вражеских беспилотников, направлявшихся к столице.