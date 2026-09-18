Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

На подлете к Москве обезврежены 10 украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва18 сен Вести.Ночью 18 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые была направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Десять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Росавиация вечером 17 сентября в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию.

В четверг силы ПВО отразили атаку в общей сложности 29 украинских БПЛА, летевших к Москве.