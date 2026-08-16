Семь украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА

Москва16 авг Вести.Ночью 16 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 16 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.