Москва16 авгВести.Ночью 16 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Системой ПВО Минобороны сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 16 августа Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.