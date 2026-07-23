Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА, летевших к Москве

Силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации четырех украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва23 июл Вести.Утром 23 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ночью 23 июля в Московской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.