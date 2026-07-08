Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации трех БПЛА, летевших к Москве

Москва8 июл Вести.Ночью 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью на территории Московской области дважды объявлялась ракетная опасность. В аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения на полеты. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.