Москва8 июлВести.Ночью 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью на территории Московской области дважды объявлялась ракетная опасность. В аэропортах Домодедово и Внуково введены временные ограничения на полеты. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.