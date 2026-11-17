Москва17 нояВести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.
20 БПЛА, летевших на Москву, сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник, не уточнив детали отражения вражеской атаки
Как следует из данных мэра Москвы, опубликованных в MAX с 0.00 17 ноября, на подступах к российской столице сбиты в общей сложности 113 БПЛА.
Накануне, 16 ноября, силы ПВО отразили атаку 214 беспилотников, летевших к Москве.