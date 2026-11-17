На подлете к Москве силы ПВО сбили за ночь 113 украинских БПЛА Собянин сообщил об уничтожении за ночь 113 украинских беспилотников

Москва17 ноя Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

20 БПЛА, летевших на Москву, сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник, не уточнив детали отражения вражеской атаки

Как следует из данных мэра Москвы, опубликованных в MAX с 0.00 17 ноября, на подступах к российской столице сбиты в общей сложности 113 БПЛА.

Накануне, 16 ноября, силы ПВО отразили атаку 214 беспилотников, летевших к Москве.