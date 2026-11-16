Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников возросло до 214 Силы ПВО уничтожили 214 украинских БПЛА, летевших к Москве

Москва16 ноя Вести.Вечером 16 ноября в течение получаса силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил он в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось об уничтожении на подлете к столице 169 украинских БПЛА. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты во всех аэропортах московского авиаузла – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.