Москва16 нояВести.Еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны уничтожили 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотчитался градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточив детали отражения вражеской воздушной атаки
Ранее 16 ноября сообщалось о ликвидации 149 украинских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток силы ПВО уничтожили 169 беспилотников, летевших к Москве.
На фоне отражения атак БПЛА Росавиация временно запретила полеты в трех аэропортах московского авиаузла - Внуково, Домодедово и Жуковский.