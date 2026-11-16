До 169 увеличилось количество сбитых беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве 16 ноября сбиты 169 беспилотников ВСУ До 169 увеличилось количество сбитых беспилотников ВСУ на подлете к Москве

Москва16 ноя Вести.Еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны уничтожили 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отчитался градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточив детали отражения вражеской воздушной атаки

Ранее 16 ноября сообщалось о ликвидации 149 украинских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток силы ПВО уничтожили 169 беспилотников, летевших к Москве.

На фоне отражения атак БПЛА Росавиация временно запретила полеты в трех аэропортах московского авиаузла - Внуково, Домодедово и Жуковский.