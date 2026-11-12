Собянин: ликвидированы еще 3 БПЛА, летевших на Москву

Еще 3 беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве Собянин: ликвидированы еще 3 БПЛА, летевших на Москву

Москва12 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале в MAX

Ранее ночью 12 ноября Собянин информировал о ликвидации двух украинских БПЛА на подлете к столице. Таким образом с начала суток силы ПВО обезвредили в общей сложности 5 вражеских воздушных целей на подступах к столице.