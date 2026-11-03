Пять украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве

Силы ПВО нейтрализовали пять украинских БПЛА, летевших к Москве Пять украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве

Москва3 ноя Вести.Поздно вечером 3 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее Собянин сообщал, что с 20.30 мск 2 ноября до 07.30 мск 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 украинских беспилотника, 187 из них было нейтрализовано на подлете к Москве.