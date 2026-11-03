Москва3 нояВести.С 20.30 мск 2 ноября до 07.30 мск 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 украинских беспилотника. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 187 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москвенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Киевский режим продолжает попытки атак на столичный регион. На прошлой неделе сообщалось, что с 20.30 мск 29 октября до 07.30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, из них 170 сбиты на подлете к столице. Это была одна из крупнейших за 2 года попыток.