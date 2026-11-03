Собянин: с вечера 2 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА

С вечера 2 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА Собянин: с вечера 2 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА

Москва3 ноя Вести.С 20.30 мск 2 ноября до 07.30 мск 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 украинских беспилотника. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В сторону Московского региона летело 493 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 187 беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Киевский режим продолжает попытки атак на столичный регион. На прошлой неделе сообщалось, что с 20.30 мск 29 октября до 07.30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, из них 170 сбиты на подлете к столице. Это была одна из крупнейших за 2 года попыток.