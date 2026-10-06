Увеличилось число БПЛА, сбитых за день на подлете к Москве Собянин: еще 39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО

Москва6 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 39 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранним утром 6 октября Собянин заявил, что с 20.30 мск 5 октября до 5.00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА — большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, 105 — были сбиты на подлете к Москве. В результате террористических действий ВСУ 2 мирных жителя Московской области погибли, еще 9 пострадали.

Позднее утром 6 октября сообщалось о еще 29 сбитых дронах.