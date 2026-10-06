До 2 выросло число погибших в результате массированной атаки ВСУ на Подмосковье

До 2 выросло число жертв массированной украинской атаки на Московскую область До 2 выросло число погибших в результате массированной атаки ВСУ на Подмосковье

Москва6 окт Вести.До 2 выросло число мирных граждан, погибших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА увеличилось до двух. В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся в доме женщина пострадала ... Всего в результате атаки пострадали девять человек написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре повреждены 47 частных домов, 3 авто; в селе Лобаново (Домодедово) — 4 квартиры в многоквартирном доме и котельная, расположенная рядом.

В деревне Литвиново (Солнечногорский округ) произошло небольшое возгорание на территории склада — его уже потушили.

На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

Ночью 6 октября украинские боевики с применением 185 беспилотников атаковали Московскую область. В прокуратуре региона для пострадавших работает горячая линия.