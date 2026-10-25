В больнице умер мужчина, пострадавший при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Количество погибших при ночной атаке ВСУ на Белгород выросло до двух В больнице умер мужчина, пострадавший при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Москва25 окт Вести.Количество погибших в результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду выросло до двух, один пострадавший умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

В городе Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторно написал глава региона в мессенджере МАХ

Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. Для людей организован ПВР. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".