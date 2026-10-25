Москва25 октВести.Количество погибших в результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду выросло до двух, один пострадавший умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.
В городе Белгороде погибли двое мужчин, один пострадавший скончался в больнице. Пострадали 13 человек: семь из них находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, шесть получают помощь амбулаторнонаписал глава региона в мессенджере МАХ
Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. Для людей организован ПВР. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Подробности о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".