Москва25 октВести.В ночь на воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку на Белгород. Для ударов по спящим людям противник применил беспилотники. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.
Что известно о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".
Город подвергся массированной атаке БПЛА после полуночи. В результате вражеских ударов возникли очаги возгораний, детонации привели к пожарам в зданиях и жилых домах, на улицах горели автомобили.
Несмотря на угрозу повторной атаки, оперативные и экстренные службы выехали на места. Были зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, существенные повреждения жилых домов, социальных и коммерческих объектов и транспорта.
Позже стало известно о жертве и пострадавших, среди которых оказался сотрудник скорой помощи.
К большому горю, в результате удара ВСУ по Белгороду этой ночью погиб один человек Соболезную родным. Скорбим вместе с вами. На данный момент известно о 10 пострадавших: 8 госпитализированы, двое продолжат лечение амбулаторно после оказания медпомощи. Скорейшего выздоровления и сил всем, кто получил ранениянаписал мэр города Валентин Демидов в мессенджере МАХ
Для граждан, чье имущество было утеряно или повреждено, организовали ПВР, там разместились 53 человека.
Как стало известно ИС "Вести", дроны противника несли мощные боезаряды, отсюда и серьезные повреждения. Полностью оценить ущерб специалистам еще предстоит, сейчас проводится ликвидация последствий, коммунальные службы закрывают в домах тепловой контур, убирают мусор и осколки.
СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. На местах работают следователи и криминалисты. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, эксперты установят типы и модели используемых противником беспилотников, а также всех, кто причастен к преступлению.