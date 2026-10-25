Массированный ночной удар ВСУ по Белгороду: что известно к этому часу ИС "Вести": атаковавшие ночной Белгород украинские БПЛА несли мощные боезаряды

Москва25 окт Вести.В ночь на воскресенье украинские боевики совершили массированную атаку на Белгород. Для ударов по спящим людям противник применил беспилотники. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Что известно о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".

Город подвергся массированной атаке БПЛА после полуночи. В результате вражеских ударов возникли очаги возгораний, детонации привели к пожарам в зданиях и жилых домах, на улицах горели автомобили.

Несмотря на угрозу повторной атаки, оперативные и экстренные службы выехали на места. Были зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, существенные повреждения жилых домов, социальных и коммерческих объектов и транспорта.

Позже стало известно о жертве и пострадавших, среди которых оказался сотрудник скорой помощи.

К большому горю, в результате удара ВСУ по Белгороду этой ночью погиб один человек Соболезную родным. Скорбим вместе с вами. На данный момент известно о 10 пострадавших: 8 госпитализированы, двое продолжат лечение амбулаторно после оказания медпомощи. Скорейшего выздоровления и сил всем, кто получил ранения написал мэр города Валентин Демидов в мессенджере МАХ

Для граждан, чье имущество было утеряно или повреждено, организовали ПВР, там разместились 53 человека.

Как стало известно ИС "Вести", дроны противника несли мощные боезаряды, отсюда и серьезные повреждения. Полностью оценить ущерб специалистам еще предстоит, сейчас проводится ликвидация последствий, коммунальные службы закрывают в домах тепловой контур, убирают мусор и осколки.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. На местах работают следователи и криминалисты. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, эксперты установят типы и модели используемых противником беспилотников, а также всех, кто причастен к преступлению.