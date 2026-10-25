До трех увеличилось число погибших при ночной атаке на Белгород

Число погибших при ночной атаке ВСУ на Белгород выросло до трех До трех увеличилось число погибших при ночной атаке на Белгород

Москва25 окт Вести.Количество погибших при массированной ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до трех – пострадавший мужчина умер в больнице. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.

Всего, по данным главы города, пострадали 13 человек.

К несчастью, число погибших в результате ночной атаки возросло — в больнице скончался еще один мужчина, который получил ранения сказано в сообщении

В Белгороде после атаки повреждения получили 30 многоквартирных и четыре частных домов, шесть административных и социальных объектов, восемь коммерческих, а также 35 автомобилей.

Для жителей организованы пункты временного размещения. В них находятся 57 горожан, среди них 12 детей, добавил Демидов.

Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. Для людей организован ПВР. Возбуждено уголовное дело о теракте.