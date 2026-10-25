Москва25 октВести.Количество погибших при массированной ночной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до трех – пострадавший мужчина умер в больнице. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.
Всего, по данным главы города, пострадали 13 человек.
К несчастью, число погибших в результате ночной атаки возросло — в больнице скончался еще один мужчина, который получил ранениясказано в сообщении
В Белгороде после атаки повреждения получили 30 многоквартирных и четыре частных домов, шесть административных и социальных объектов, восемь коммерческих, а также 35 автомобилей.
Для жителей организованы пункты временного размещения. В них находятся 57 горожан, среди них 12 детей, добавил Демидов.
Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. Для людей организован ПВР. Возбуждено уголовное дело о теракте.