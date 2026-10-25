Москва25 октВести.Количество пострадавших в результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду выросло до 14 человек, сообщил губернатор Александр Шуваев. Восемь раненых находятся в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение.
Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения… Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Если понадобится, будем направлять пострадавших в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторнонаписал глава региона в мессенджере МАХ
Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. Для людей организован ПВР.
Возбуждено уголовное дело о теракте. На местах продолжают работу оперативные и коммунальные службы, а также следователи и криминалисты.
Все подробности о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".