До 14 выросло количество пострадавших при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Число пострадавших при ночной атаке ВСУ на Белгород выросло до 14 человек До 14 выросло количество пострадавших при массированном ударе ВСУ по Белгороду

Москва25 окт Вести.Количество пострадавших в результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду выросло до 14 человек, сообщил губернатор Александр Шуваев. Восемь раненых находятся в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение.

Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения… Восемь раненых находятся на стационарном лечении в больницах города. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. Если понадобится, будем направлять пострадавших в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно написал глава региона в мессенджере МАХ

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