Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород

Одного пострадавшего при ночной атаке ВСУ на Белгород достали из-под завалов Спасатели извлекли из-под завалов одного пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород

Москва25 окт Вести.Одного из пострадавших в результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Оперативно ликвидировали все очаги возгораний, эвакуировали людей из загоревшихся домов, в том числе с помощью автоколенчатых подъемников. Одного пострадавшего извлекли из-под завалов и транспортировали в карету скорой помощи говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы города в ночь на 25 октября, воскресенье. В результате погибли два человека, 13 получили ранения разной степени тяжести.

Повреждены оказались более 30 жилых домов, социальные и коммерческие объекты и автомобили.

Часть людей разместили в ПВР, где обеспечили всем необходимым. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Помощь пострадавшим предложила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.