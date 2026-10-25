СК: возбуждено дело после атаки ВФУ на гражданские объекты в Белгороде

По факту атаки ВФУ на гражданские объекты в Белгороде возбуждено дело СК: возбуждено дело после атаки ВФУ на гражданские объекты в Белгороде

Москва25 окт Вести.Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгороде.

Ночью 25 октября вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли массированные удары по гражданским объектам и жилому фонду в Белгороде. В результате атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, погиб один человек, также есть пострадавшие сообщает в MAX информационный центр СК РФ

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий на местах происшествий для фиксации последствий атаки. Также устанавливаются все обстоятельств произошедшего, в том числе тип и модели использованных беспилотников.