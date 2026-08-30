СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетной атаки на Белгород СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

Москва30 авг Вести.Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после ударов по Белгороду, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 30 августа 2026 года украинские вооруженные формирования нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в городе Белгороде. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние говорится в сообщении

Сейчас на местах происшествия работают следователи, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления.