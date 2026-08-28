Дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков в Ярославскую область

Дело о теракте возбуждено после атаки ВФУ на Ярославскую область Дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков в Ярославскую область

Москва28 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских боевиков на Ярославскую область, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ярославской области говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Утром 28 августа противник нанес массированный удар беспилотниками по нескольким населенным пунктам Ярославской области. Один из дронов сдетонировал вблизи рейсового пассажирского автобуса — погиб один человек, еще несколько ранены. В Ярославле вследствие удара по жилому дому ранения получила мирная жительница, также повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания двух детсадов и многоквартирные дома.

Общее количество пострадавших уточняется.