Евраев: два детских сада в Ярославле временно закрыты после атаки БПЛА

В Ярославле два детских сада временно закрыли из-за атаки БПЛА Евраев: два детских сада в Ярославле временно закрыты после атаки БПЛА

Москва28 авг Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в связи с ликвидацией последствий атаки БПЛА в пятницу в Ярославле будут закрыты два детских сада. Он написал об этом на своей странице в мессенджере MAX.

По словам главы региона, дети перенаправлены в другие, находящиеся поблизости, дошкольные образовательные учреждения.

В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения проинформировал Евраев

Ранее сообщалось, что на территории региона продолжает действовать режим беспилотной опасности. После атаки украинских беспилотников перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы.