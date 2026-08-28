В Ярославле перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы

Евраев: перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы В Ярославле перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы

Москва28 авг Вести.В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы после атаки украинских бепилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной отметил губернатор Ярославской области в мессенджере МАХ

Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении. Кроме того, в связи с перекрытием Московского проспекта внесены изменения в маршруты общественного транспорта. Так, автобусы едут по объездному пути через Суздальское шоссе и улицу Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом.

На территории продолжает действовать режим беспилотной опасности, который был объявлен в регионе утром 28 августа.