При падении обломков БПЛА на автобус в Ярославской области пострадали 10 человек

В Ярославской области 10 человек пострадали при падении обломков БПЛА на автобус При падении обломков БПЛА на автобус в Ярославской области пострадали 10 человек

Москва28 авг Вести.При падении обломков БПЛА на автобус в Ярославской области получили ранения 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, утром в области отразили атаку противника, ликвидированы все 67 вражеских беспилотников. Ранее губернатор сообщил об одном погибшем.

При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь написал он

Часть упавших обломков БПЛА попала на объекты торговли, промышленной инфраструктуры, жилого сектора.