Москва6 авгВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил в мессенджере MAX число украинских БПЛА, уничтоженных сегодня ночью силами РЭБ и ПВО.
Ранее он назвал эту атаку "самой массовой" и проинформировал о 88 сбитых дронах ВСУ.
Еще серия сбитий на территории региона. Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛАнаписал глава региона
По его словам, информация по пострадавшим уточняется.
На данный момент известно, что из-за упавших обломков БПЛА загорелись три частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены личные автомобили.