Евраев сообщил об уничтожении над Ярославской областью 92 БПЛА противника

Губернатор Ярославской области уточнил число БПЛА, сбитых при массовой атаке Евраев сообщил об уничтожении над Ярославской областью 92 БПЛА противника

Москва6 авг Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил в мессенджере MAX число украинских БПЛА, уничтоженных сегодня ночью силами РЭБ и ПВО.

Ранее он назвал эту атаку "самой массовой" и проинформировал о 88 сбитых дронах ВСУ.

Еще серия сбитий на территории региона. Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА написал глава региона

По его словам, информация по пострадавшим уточняется.

На данный момент известно, что из-за упавших обломков БПЛА загорелись три частных дома, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах и повреждены личные автомобили.