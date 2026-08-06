В Ярославской области силами ПВО и РЭБ отражена рекордная атака - сбиты 93 БПЛА

В Ярославской области ПВО и РЭБ уничтожили 93 беспилотника В Ярославской области силами ПВО и РЭБ отражена рекордная атака - сбиты 93 БПЛА

Москва6 авг Вести.Над территорией Ярославской области в ходе самой массовой атаки сбиты 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника написал Михаил Евраев

Ранее он информировал о 92 уничтоженных дронах.

Жертв среди мирного населения нет. Ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь не понадобилась.

Обломки упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, задев резервуары – спецслужбы ликвидируют возгорание. Также повреждены три частных и несколько многоквартирных домов, пострадали автомобили жителей.

Сейчас угрозы для региона нет.