Москва6 авгВести.Над территорией Ярославской области в ходе самой массовой атаки сбиты 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.
Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотниканаписал Михаил Евраев
Ранее он информировал о 92 уничтоженных дронах.
Жертв среди мирного населения нет. Ранения получили четыре человека. Две женщины и мужчина госпитализированы, еще одного мужчину осмотрели на месте, помощь не понадобилась.
Обломки упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, задев резервуары – спецслужбы ликвидируют возгорание. Также повреждены три частных и несколько многоквартирных домов, пострадали автомобили жителей.
Сейчас угрозы для региона нет.