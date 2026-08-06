В Ярославской области при атаке БПЛА повреждено несколько многоквартирных домов

Евраев рассказал о последствиях самой массовой атаки ВСУ на Ярославскую область В Ярославской области при атаке БПЛА повреждено несколько многоквартирных домов

Москва6 авг Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в мессенджере MAX о последствиях ночной атаки БПЛА противника на регион, которую он назвал самой массовой.

Силами РЭБ и ПВО были ликвидированы все 88 беспилотников, уточнил он.

Жертв и пострадавших нет написал Евраев

На земле не обошлось без последствий. Как рассказал губернатор, сгорел частный дом. Кроме того, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла и есть повреждения личного автотранспорта.

Глава региона заверил, что компенсация будет предоставлена всем пострадавшим.