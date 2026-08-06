В Ярославской области отражена самая массовая атака БПЛА - сбито 88 дронов В Ярославской области отразили самую массовую атаку БПЛА - 88 дронов уничтожено

Москва6 авг Вести.В Ярославской области силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили самую массовую атаку беспилотников - уничтожено 88 дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Сегодня в нашем регионе отражена самая массовая атака вражеских БПЛА. Силами РЭБ и ПВО ликвидированы все 88 беспилотников написал Михаил Евраев

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

Один частный дом выгорел, в нескольких многоквартирных домах выбило стекла, пострадали машины. Компенсацию получат все пострадавшие, подчеркнул глава региона.

Московский проспект временно закрыт – там ликвидируют обломки БПЛА.

Евраев предупредил, что фрагменты дронов могут оказаться в разных местах: при обнаружении нельзя приближаться к ним и пользоваться рядом телефоном. Нужно отойти и позвонить по номеру 112.

В настоящее время угрозы атаки для региона нет. Сотрудники Министерства обороны, Министерства региональной безопасности и силовики продолжают работу.