Губернатор Евраев: один человек погиб, 27 ранены при атаке БПЛА

Один человек погиб, 27 ранены в результате атаки БПЛА на Ярославскую область Губернатор Евраев: один человек погиб, 27 ранены при атаке БПЛА

Москва28 авг Вести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о последствиях атаки украинских БПЛА на регион.

По его словам, утром были ликвидированы все 67 беспилотников противника.

В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человек написал глава региона в мессенджере MAX

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Евраев также проинформировал, что часть обломков попала на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Возгорания на объектах оперативно ликвидируются.