Москва28 авгВести.Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о последствиях атаки украинских БПЛА на регион.
По его словам, утром были ликвидированы все 67 беспилотников противника.
В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 17 человекнаписал глава региона в мессенджере MAX
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Евраев также проинформировал, что часть обломков попала на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Возгорания на объектах оперативно ликвидируются.