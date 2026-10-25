После атаки БПЛА на Белгород разрушены дома, повреждены соцобъекты и автомобили

Мэр Белгорода сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА на город После атаки БПЛА на Белгород разрушены дома, повреждены соцобъекты и автомобили

Москва25 окт Вести.В результате ночной атаки на Белгород сильно разрушены жилые дома, повреждения получили социальные и коммерческие объекты, автомобили, сообщил в своем MAX-канале мэр города Валентин Демидов.

Он объезжает места ЧП. Ночью враг нанес массированный удар БПЛА по мирным кварталам в центре города.

Зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты. Предварительно, есть пострадавшие написал градоначальник

Он добавил, что на местах работают все оперативные службы.