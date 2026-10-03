Москва3 октВести.В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по центру Белгорода повреждены два многоквартирных дома и припаркованные во дворе автомобили. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов.
В результате детонации БПЛА серьезно повреждены два многоквартирных дома, произошло возгорание припаркованных во дворе автомобилей, есть повреждения в частном секторепроинформировал мэр в своем канале на платформе MAX, добавив, что, по предварительным данным, повреждены шесть автомобилей и пять частных домов
По его словам, на местах ЧП работают все оперативные службы, специалисты ГОЧС и "Белгорблагоустройства" уже приступают к работе, чтобы сохранить тепло в квартирах.
В то же время Демидов подтвердил данные, что при атаке ВСУ пострадали шестеро мирных жителей, среди которых трое детей. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, отметил мэр.