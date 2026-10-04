Видео после удара ВСУ по центру Белгорода опубликовал мэр города Мэр Белгорода Демидов опубликовал видео после удара ВСУ по центру города

Москва4 окт Вести.В центре Белгорода при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) серьезно повреждены два многоквартирных дома и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов, опубликовав в своем канале в MAX видео с места ЧП.

На кадрах видны многочисленные повреждения на стенах многоэтажного жилого дома и выбитые окна в десятках квартир, а также сгоревшие легковые автомобили. Мэр заверил жителей, что специалисты уже приступают к обследованию и проведут необходимые работы, чтобы сохранить тепло в домах пока по временной схеме. По его словам, основные ремонтные работы начнутся в светлое время суток.

Как сообщалось ранее, в результате атаки украинских вооруженных формирований вечером 3 октября в Белгороде пострадали шестеро мирных жителей, среди которых трое детей. Повреждены два многоквартирных и пять частных домов, а также шесть автомобилей.