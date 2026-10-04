Москва4 октВести.В центре Белгорода при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) серьезно повреждены два многоквартирных дома и припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов, опубликовав в своем канале в MAX видео с места ЧП.
На кадрах видны многочисленные повреждения на стенах многоэтажного жилого дома и выбитые окна в десятках квартир, а также сгоревшие легковые автомобили. Мэр заверил жителей, что специалисты уже приступают к обследованию и проведут необходимые работы, чтобы сохранить тепло в домах пока по временной схеме. По его словам, основные ремонтные работы начнутся в светлое время суток.
Как сообщалось ранее, в результате атаки украинских вооруженных формирований вечером 3 октября в Белгороде пострадали шестеро мирных жителей, среди которых трое детей. Повреждены два многоквартирных и пять частных домов, а также шесть автомобилей.