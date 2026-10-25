ИС "Вести" публикует видео с места массированной атаки ВСУ на Белгород

Появилось видео с места массированного удара ВСУ по Белгороду ИС "Вести" публикует видео с места массированной атаки ВСУ на Белгород

Москва25 окт Вести.В ночь на 25 октября украинские формирования нанесли массированный удар по Белгороду. Существенные повреждения получили 34 жилых дома, 11 коммерческих и социальных объектов, административные здания и транспортные средства. Видео с места атаки появилось в распоряжении информационной службы "Вести".

На улицах работают представители оперативных служб, правоохранители, коммунальщики и волонтеры. Специалисты убирают осколки и мусор, на домах закрывают тепловой контур. Сотрудники мэрии совершают обход и фиксируют ущерб.

В результате действий киевского режима погибли два человека, еще 13 пострадали. Одного из раненых спасатели достали из-под завалов. Возбуждено уголовное дело о теракте.