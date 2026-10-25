При ночной атаке ВСУ на Белгород повреждены 34 жилых дома, 35 машин и соцобъекты

Более 30 жилых домов: власти рассказали о последствиях атаки ВСУ на Белгород При ночной атаке ВСУ на Белгород повреждены 34 жилых дома, 35 машин и соцобъекты

Москва25 окт Вести.В результате ночного массированного удара ВСУ по Белгороду получили повреждения 34 жилых дома, 11 коммерческих и социальных объектов, а также административные здания и транспортные средства. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников… На данный момент в результате атаки повреждены 30 МКД, 35 автомобилей, 4 частных дома, 3 административных здания, 8 коммерческих объектов и 3 социальных написал глава региона в мессенджере МАХ

Украинские боевики атаковали город в ночь на 25 октября, воскресенье. По последним данным, в результате один человек погиб, еще 14 пострадали. Восемь раненых находятся в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Все подробности о последствиях очередного преступления киевского режима – в материале информационной службы "Вести".