Москва29 октВести.Украинские войска 114 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев региона в мессенджере MAX.
В результате атаки ВСУ мирный житель погиб в Белгородском округе. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человек, пятеро из них до сих пор находятся в стационаре.
За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области… К большому горю, при атаке ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человекнаписал Александр Шуваев
Отмечается, что ударам подверглись Белгород и 15 округов - Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский.
Восемь раз противник бил из артиллерии и РСЗО, еще один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника.
Расчеты противовоздушной обороны и все задействованные подразделения сбили и подавили 233 беспилотных летательных аппарата.