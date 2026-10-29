ВСУ за сутки 114 раз атаковали Белгородскую область: погиб человек, семь ранены

ВСУ обстреляли Белгородскую область 114 раз, есть погибший и пострадавшие ВСУ за сутки 114 раз атаковали Белгородскую область: погиб человек, семь ранены

Москва29 окт Вести.Украинские войска 114 раз атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки. Один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев региона в мессенджере MAX.

В результате атаки ВСУ мирный житель погиб в Белгородском округе. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человек, пятеро из них до сих пор находятся в стационаре.

За минувшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области… К большому горю, при атаке ВСУ в Белгородском округе погиб мирный житель… В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали семь человек написал Александр Шуваев

Отмечается, что ударам подверглись Белгород и 15 округов - Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский.

Восемь раз противник бил из артиллерии и РСЗО, еще один раз сбросил взрывные устройства с беспилотника.

Расчеты противовоздушной обороны и все задействованные подразделения сбили и подавили 233 беспилотных летательных аппарата.